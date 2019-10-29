«Динамо» переиграло «Авангард», одержав четвертую победу подряд Хоккеисты московского «Динамо» обыграли омский «Авангард» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 1:0.

Загрузка...

В составе московского клуба заброшенной шайбой отметился Вадим Шипачев (40-я минута).

Отметим, что главный тренер «Динамо» Владимир Крикунов стал четвертым в истории тренером, выигравшим 300 матчей в КХЛ.

В следующем матче «Динамо», одержавшее четвертую победу в чемпионате подряд, на своей площадке сыграет против «Салавата Юлаева», а «Авангард», проигравший третий матч кряду, дома примет «Амур».