«Куньлунь» взял верх над рижским «Динамо», одержав четвертую победу подряд Хоккеисты «Куньлуня» одержали победу над рижским «Динамо» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:1.

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В составе китайского клуба заброшенными шайбами отметились Итан Уэрек (4-я минута), Адам Крэкнелл (11) и Лукас Локхарт (51). У латвийской команды отличился Кристапс Сотниекс (19).

В следующем матче «Куньлунь», одержавйши четвертую победу в чемпионате кряду, в гостях сыграет против «Торпедо», а «Динамо» на выезде встретится с «Сочи».