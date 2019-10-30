Олег Знарок: Тактически с «Йокеритом» хорошо сыграли Главный тренер «Спартака» Олег Знарок – о победе в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ против «Йокерита» (3:2).

- Тяжелая игра для нас, особенно концовка. В первом повели 2:0, а потом не очень хорошие ошибки были с нашей стороны. Но ребята не упали духом и продолжали играть. Тактически хорошо сыграли. Бились. Все молодцы, - приводит слова специалиста пресс-служба красно-белых.

Добавим, что в следующем матче «Спартак», для которого победа над финским клубом стала пятой кряду в чемпионате, на своем льду встретится с «Северсталью».