Лаури Марьямяки: Пропустили два гола в начале матча со «Спартаком», не очень понятно, что случилось

- Пропустили два гола в начале матча, не очень понятно, что случилось, но мы недовольны этим моментом. После этого сорок минут очень прилично играли, но, наверное, были чуть-чуть уставшими, потому что уже третий матч в этом выездном турне, - приводит слова специалиста пресс-служба красно-белых.
Добавим, что в следующем матче «Йокерит» на своем льду сыграет против «Локомотива».
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