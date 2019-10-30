Лаури Марьямяки: Пропустили два гола в начале матча со «Спартаком», не очень понятно, что случилось Главный тренер «Йокерита» Лаури Марьямяки – о поражении в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ против «Спартака» (2:3).

- Пропустили два гола в начале матча, не очень понятно, что случилось, но мы недовольны этим моментом. После этого сорок минут очень прилично играли, но, наверное, были чуть-чуть уставшими, потому что уже третий матч в этом выездном турне, - приводит слова специалиста пресс-служба красно-белых.

Добавим, что в следующем матче «Йокерит» на своем льду сыграет против «Локомотива».