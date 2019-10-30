Четыре очка Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Торонто» - Советский спорт
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30 октября 2019 08:47ХоккейЛипкин Антон

Четыре очка Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Торонто»

Капитан «столичных» сделал дубль и две результативные передачи.

«Вашингтон» нанес поражение «Торонто» (4:3 OT) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Первой звездой был признан капитан «столичных» Александр Овечкин, на счету которого дубль, в том числе победный гол в овертайме, и две результативные передачи, то есть 34-летний российский нападающий поучаствовал во всех голах команды. Теперь у Овечкина 18 (11+7) очков в 14 играх сезона.

«Вашингтон» набрал 21 очко и возглавил общую таблицу лиги. У «Торонто» 15 очков и третье место в Атлантическом дивизионе.

В следующих матчах 1 ноября «Вашингтон» примет «Баффало», а 2 ноября «Торонто» сыграет в гостях с «Филадельфией».

НХЛ
Регулярный чемпионат

«Торонто» – «Вашингтон» – 3:4 OT (1:1, 1:1, 1:1, 0:1)
Голы: Юнссон, 1. Мэттьюз, 40, 42 (бол) – Карлсон (Овечкин), 11. Карлсон (Овечкин), 28 (бол). Овечкин, 45. Овечкин (Орлов), 65 (бол).

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