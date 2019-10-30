Овечкин забросил 669-ю шайбу и вышел на 12-е место в списке лучших снайперов в истории НХЛ Капитан «Вашингтона» сделал дубль в ворота «Торонто».

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин опередил канадца Люка Робитайла и поднялся на 12-е место в списке лучших снайперов в истории НХЛ.

Во вторник в матче регулярного чемпионата с «Торонто» (4:3 OT) 34-летний капитан «столичных» сделал дубль, после чего на его счету стало 669 голов за карьеру в лиге, что позволило ему опередить Робитайла, у которого 668 заброшенных шайб.

Отметим, что на 11-м месте располагается финн Теему Селянне, у него 684 гола. Лучшим по голам в НХЛ остается канадец Уэйн Гретцки с 894 шайбами.

Добавим, что в нынешнем сезоне у Овечкина теперь 18 (11+7) очков в 14 играх.