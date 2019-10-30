Радулов сделал хет-трик в ворота «Миннесоты» Также у российского форварда результативная передача.

«Даллас» победил «Миннесоту» (6:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ, уступая по ходу игры со счетом 0:3.

Первой звездой был признан форвард «звезд» Александр Радулов, оформивший хет-трик, к которому добавил результативную передачу. При этом 33-летний российский нападающий нанес в этом матче десять бросков. Теперь у Радулова 8 (4+4) очков в 14 матчах сезона.

«Даллас» набрал 11 очков и занимает пятое место в Центральном дивизионе. «Миннесота» с восемью очками идет последней.

В следующих матчах 30 октября «Миннесота» сыграет в гостях с «Сент-Луисом», а 1 ноября «Даллас» – с «Колорадо».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Даллас» – «Миннесота» – 6:3 (0:2, 1:1, 5:0)

Голы: Радулов, 40, 52, 60. Хинтц (Радулов), 45. Павелски, 50. Сегин, 59 – Цукер, 3. Стаал, 18 (бол). Сутер, 35 (бол).