«Рейнджерс» победили «Тампу-Бэй», несмотря на гол Кучерова У Панарина и Бучневича по передаче.

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«Рейнджерс» выиграли у «Тампу-Бэй» (4:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Первой звездой признан форвард «Рейнджерс» Филип Хитил, забросивший победную шайбу, а второй – голкипер Александр Георгиев, отразивший 29 бросков «молний». 23-летний российский вратарь одержал вторую победу в сезоне.

У «Рейнджерс» голевыми передачами отметились форварды Артемий Панарин и Павел Бучневич. Теперь у первого 10 (5+5) очков, у второго – 8 (2+6).

Единственная шайба «Тампа-Бэй» на счету нападающего Никиты Кучерова, который набрал свое 11-е (4+7) очко. Голкипер «молний» Андрей Василевский отразил 38 бросков.

«Рейнджерс» набрали девять очков и остаются на предпоследнем месте в Столичном дивизионе. У «Тампы-Бэй» осталось 12 очков и шестая позиция в Атлантическом дивизионе.

В следующих матчах 30 октября «Тампы-Бэй» сыграет в гостях с «Нью-Джерси», а 2 ноября «Рейнджерс» – с «Нэшвиллом».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» – «Тампа-Бэй» – 4:1 (0:1, 1:0, 3:0)

Голы: Какко (Панарин), 30 (бол). Хитил (Бучневич), 53. Фокс, 58. Строум, 60 – Кучеров, 16.