Дубль Свечникова принес «Каролине» победу над «Калгари»

«Каролина» одержала волевую победу над «Калгари» (2:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Первой звездой был признан форвард «ураганов» Андрей Свечников, забросивший обе шайбы команды в третьем периоде, причем первую – из-за ворот в стиле Микаэля Гранлунда. Теперь у 19-летнего российского нападающего 12 (5+7) очков в 12 играх сезона.
«Каролина» набрала 17 очков и поднялась на второе место в Столичном дивизионе. «Калгари» с 14 очками идет шестым в Тихоокеанском дивизионе.
В следующих матчах 31 октября «Калгари» сыграет в гостях с «Нэшвиллом», а 1 ноября «Каролина» примет «Детройт», за который играет старший брат Свечникова – Евгений.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Каролина» – «Калгари» – 2:1 (0:1, 0:0, 2:0)
Голы: Свечников, 50, 53 (бол) – Линдхольм, 14.
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