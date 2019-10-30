Дубль Свечникова принес «Каролине» победу над «Калгари» - Советский спорт
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30 октября 2019 09:22ХоккейЛипкин Антон

Дубль Свечникова принес «Каролине» победу над «Калгари»

Одну из шайб форвард забросил в стиле Гранлунда.

«Каролина» одержала волевую победу над «Калгари» (2:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Первой звездой был признан форвард «ураганов» Андрей Свечников, забросивший обе шайбы команды в третьем периоде, причем первую – из-за ворот в стиле Микаэля Гранлунда. Теперь у 19-летнего российского нападающего 12 (5+7) очков в 12 играх сезона.

«Каролина» набрала 17 очков и поднялась на второе место в Столичном дивизионе. «Калгари» с 14 очками идет шестым в Тихоокеанском дивизионе.

В следующих матчах 31 октября «Калгари» сыграет в гостях с «Нэшвиллом», а 1 ноября «Каролина» примет «Детройт», за который играет старший брат Свечникова – Евгений.

НХЛ
Регулярный чемпионат

«Каролина» – «Калгари» – 2:1 (0:1, 0:0, 2:0)
Голы: Свечников, 50, 53 (бол) – Линдхольм, 14.

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