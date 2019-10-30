Игорь Бобков: «Авангарду» нужно что-то решать с атакой «Авангард» всухую проиграл «Динамо» в Москве.

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Голкипер «Авангарда» Игорь Бобков подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Динамо» (0:1) на «ВТБ Арене» в Москве.

«Любое поражение неприятно, – приводит News.ru слова 28-летнего вратаря. – Но это хоккей. Нам нужно что-то решать с игрой в атаке, потому что за пять последних матчей мы забили всего три гола. Будем думать, как решить эту проблему».

Отметим, что Бобков отразил в матче с «Динамо» 21 из 22 бросков соперника. При этом его команда в третий раз за последние пять игр не забила ни одного гола.

У «Авангарда» осталось 30 очков и второе место в Восточной конференции. В следующем матче 1 ноября «ястребы» сыграют с «Амуром» в Балашихе.