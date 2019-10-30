Анатолий Никонцев: «Спартак» поймал свою игру и может действовать с позиции силы - Советский спорт
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30 октября 2019 14:38ХоккейЛипкин Антон

Анатолий Никонцев: «Спартак» поймал свою игру и может действовать с позиции силы

«Спартак» выиграл у «Йокерита», одержав пятую победу подряд.

Форвард «Спартака» Анатолий Никонцев оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Йокеритом» (4:2) на «ЦСКА Арене».

«Думаю, мы поймали, наконец, свою игру, которая позволяет действовать с позиции силы, – приводит слова 29-летнего форварда официальный сайт лиги. – Чувствуем, что есть запас.

Что касается сегодняшнего матча – пропустили какие-то несуразные голы. Бросок от синей, впятером против троих… Такого, честно говоря, со мной еще не происходило».

Отметим, что «Спартак» выиграл пятый матч подряд, набрал 28 очков и занимает пятое место в Западной конференции. Следующим соперником красно-белых 31 октября станет «Северсталь». Матч пройдет также в Москве.

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