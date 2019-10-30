Форвард «Спартака» Михаил Котляревский – о первой шайбе в КХЛ: Долго шел к этому голу Форвард набрал 2 (1+1) очка в матче с «Йокеритом».

Форвард «Спартака» Михаил Котляревский после матча регулярного чемпионата КХЛ с «Йокеритом» (4:2) поделился впечатлениями от своего первого гола в лиге.

22-летний нападающий открыл счет в матче на девятой минуте, а во втором периоде также поучаствовал в голе защитника Патрика Херсли.

«Эмоции переполняли, долго шел к этому голу, – приводит слова Котляревского официальный сайт лиги, – никак не получалось играть полноценно, здесь в «Спартаке» мне дают такую возможность. Надеюсь, продолжу забивать. Пять побед подряд, настроение отличное, хотелось бы, чтобы и дальше все шло только по нарастающей».

«Спартак» выиграл пятый матч подряд, набрал 28 очков и занимает пятое место в Западной конференции. Следующим соперником красно-белых 31 октября станет «Северсталь». Матч пройдет также в Москве.