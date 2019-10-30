Владимир Крикунов: Шипачев забил, когда ничего не предвещало гола – на то он и лидер команды «Динамо» с минимальным счетом обыграло «Авангард».

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Главный тренер «Динамо» Владимир Крикунов прокомментировал победу над «Авангардом» (1:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ на «ВТБ Арене» в Москве.

«Хотел бы поблагодарить наших преданных болельщиков за поддержку, – приводит слова Крикунова официальный сайт лиги. – Противник много атаковал, но мы были к этому готовы.

Не смогли сыграть так как хотели, «Авангард» хорошо двигался и перекрывал наши атаки. Хорошо, что Шипачев забросил из ситуации, которая ничего не предвещала. Но на то он и лидер команды. Отдельно отметил бы нашего вратаря, мы впервые в сезоне сыграли «на ноль».

Напомним, единственную шайбу за четыре секунды до конца второго периода забросил форвард Вадим Шипачев. Голкипер бело-голубых Иван Бочаров отразил все 29 бросков.

«Динамо» набрало 29 очков и остается на втором месте в Западной конференции. В следующем матче 31 октября команда сыграет дома с «Салаватом Юлаевом».