Сергей Немчинов: Меня разочаровало решение Кравцова вернуться в «Трактор» Форвард не стал играть за фарм-клуб «Рейнджерс».

Обладатель Кубка Стэнли в составе «Рейнджерс» Сергей Немчинов высказался о решении форварда Виталия Кравцова вернуться в «Трактор».

«Лично меня разочаровало такое решение Виталия, – приводят «Известия» слова Немчинова. – Если ты решил ехать туда, то нужно пробиваться и цепляться за свой шанс. Тем более Кравцов не спонтанно туда отправился, а осознанно».

Напомним, 19-летний форвард не смог пробиться в состав «Рейнджерс» и был отправлен в фарм-клуб «Хартфорд Вулф Пэк», где в пяти матчах регулярного чемпионата АХЛ отметился одной результативной передачей.

В понедельник «Трактор» объявил о возвращении Кравцова, с которым заключен контракт до конца нынешнего сезона.