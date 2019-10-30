Сергей Немчинов: Меня разочаровало решение Кравцова вернуться в «Трактор»

Обладатель Кубка Стэнли в составе «Рейнджерс» Сергей Немчинов высказался о решении форварда Виталия Кравцова вернуться в «Трактор».
«Лично меня разочаровало такое решение Виталия, – приводят «Известия» слова Немчинова. – Если ты решил ехать туда, то нужно пробиваться и цепляться за свой шанс. Тем более Кравцов не спонтанно туда отправился, а осознанно».
Напомним, 19-летний форвард не смог пробиться в состав «Рейнджерс» и был отправлен в фарм-клуб «Хартфорд Вулф Пэк», где в пяти матчах регулярного чемпионата АХЛ отметился одной результативной передачей.
В понедельник «Трактор» объявил о возвращении Кравцова, с которым заключен контракт до конца нынешнего сезона.
Крах Медведевой и Трусова в засаде – так начался канадский этап Гран-при На втором этапе серии Гран-при в канадской Келоуне после короткой программы Александра Трусова идет третьей, Евгения Медведева – увы, только шестой. 26.10.2019 01:00 Фигурное катание Тигай Лев Лига чемпионов без РПЛ – это реально. К 2024 году Россия рискует остаться без главного еврокубка К 2024 году Россия рискует остаться без представителей в главном еврокубке. 30.10.2019 12:37 Футбол Зибрак Артем Евгений Ловчев: Теперь видно, что Кононова и Хохлова уволили вовремя Обозреватель «Советского спорта» – об изменениях в «Спартаке», слабости обороны армейцев, голевых передачах Азмуна и доверии Карпина. 28.10.2019 17:00 Футбол Российский десант в Сингапуре. Что ждать от российских бойцов на турнире UFC Fight Night 162 В субботу в UFC выступят российские бойцы: три мужика и девица-красавица. 25.10.2019 14:58 ММА Ващенко Сергей В бой идут старики. Мир и Нельсон вновь подерутся спустя восемь лет В субботу в Анкасвилле (США) пройдет турнир по смешанным единоборствам Bellator 231. В главном поединке шоу встретятся спортсмены, которым давно пора заканчивать. Рой Нельсон попробует взять реванш у Фрэнка Мира за поражение восьмилетней давности. 25.10.2019 12:06 ММА Ващенко Сергей Рамазан Эмеев: В ближайшие годы никто не победит Хабиба Боец UFC полусреднего веса Рамазан Эмеев рассказал о предстоящем поединке на турнире в Москве и объяснил, почему он не выходил в клетку более года. 21.10.2019 09:30 ММА Усачев Владислав Не Трусовой единой. Бойкова и Козловский – чемпионы канадского Гран-при Вслед за Александрой Трусовой второе золото 2-го этапа Гран-при России принесли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, победившие в парном катании. 27.10.2019 14:00 Фигурное катание Тигай Лев Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшего Кубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов. 27.03.2019 19:47 Биатлон Тигай Лев Составит ли Хачанов компанию Медведеву в Лондоне? Три интриги парижского «Мастерса» В понедельник в Париже стартовал предпоследний в сезоне турнир ATP. Три россиянина поборются за титул. «Советский спорт» – об основных интригах французского «Мастерса». 28.10.2019 19:00 Теннис Мысин Николай Трусова идет на новый рекорд, Медведева – на Теннелл. Анонс турниров уик-энда Сегодня в Канаде начинается второй этап Гран-при. В женском одиночном катании Россию будут представлять Александра Трусова и Евгения Медведева. 25.10.2019 09:50 Фигурное катание Тигай Лев