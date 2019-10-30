Овечкин забил 23-й гол в овертайме и обновил рекорд НХЛ - Советский спорт
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30 октября 2019 15:54ХоккейЛипкин Антон

Овечкин забил 23-й гол в овертайме и обновил рекорд НХЛ

Капитан «Вашингтона» принес команде победу над «Торонто».

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин обновил свой рекорд НХЛ по голам в овертайме.

Во вторник в матче регулярного чемпионата с «Торонто» (4:3 OT) 34-летний капитан «столичных» принес своей команде победу. Этот гол стал для Овечкина 23-м в НХЛ в дополнительное время.

Он продолжает уверенно лидировать по этому показателю. Среди действующих игроков на втором месте форварды Илья Ковальчук («Лос-Анджелес») и Брэд Маршанд («Бостон»), у которых по 15 голов.

Отметим, что Овечкин набрал свое 35-е (23+12) очко в овертайме и сравнялся по этому показателю с занимающим второе место чехом Яромиром Ягром. Лучшим бомбардиром НХЛ в овертайме остается другой чешский форвард – Патрик Элиаш, у него 37 (16+21) очков.

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