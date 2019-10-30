Александр Овечкин: Если меня закрывают, значит свободен кто-то другой, поэтому мы забиваем так много «Вашингтон» победил «Торонто», а Овечкин набрал четыре очка.

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Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто» (4:3 OT) высказался о результативности команды.

«Моя работа – наносить броски и забивать, так что парни знают, что если я открыт, то нахожусь там (в левом круге вбрасывания), – приводит слова 34-летнего российского нападающего официальный сайт лиги. – Если меня прикрывают, значит свободен кто-то другой. Поэтому у нас и получается забивать так много».

Напомним, в матче с «Торонто» Овечкин набрал 4 (2+2) очка. Он забросил свою 669-ю шайбу в НХЛ и поднялся на 12-е место в списке лучших снайперов за всю историю лиги.

Кроме того, Овечкин обновил свой личный рекорд по голам в овертайме (23).