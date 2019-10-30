Александр Радулов: Мы забили в конце второго периода и продолжали давление в третьем Форвард «Далласа» сделал хет-трик в матче с «Миннесотой».

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Форвард «Далласа» Александр Радулов прокомментировал матч регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой» (6:3), в котором он сделал хет-трик, а его команда отыгралась со счета 0:3.

«Я думаю, что мы неплохо провели первые два периода, – приводит слова 33-летнего российского нападающего официальный сайт лиги. – Но соперник забил два гола в первом периоде и гол во втором. Это поставило нас в тяжелое положение. Но на скамейке мы говорили друг другу: «Нужно собраться, приложить все усилия и постараться изменить ситуацию».

Мы забили гол в конце второго периода и продолжали давление в третьем, стараясь держать шайбу в зоне соперника. Это помогло нам забить еще».

Отметим, что первый гол «Далласа» Радулов забил в концовке второго периода, а после перерыва в воротах «дикарей» побывало пять шайб.

Радулов сделал второй хет-трик за карьеру в НХЛ. Теперь у него 8 (4+4) очков в 14 матчах сезона.