«Трактор» прервал серию из поражений, обыграв минское «Динамо» - Советский спорт
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30 октября 2019 19:28ХоккейГичунцев Артур

«Трактор» прервал серию из поражений, обыграв минское «Динамо»

Встреча прошла в Челябинске.

В матче регулярного чемпионата КХЛ игроки «Трактора» одержали победу над игроками минского «Динамо» – 4:1.

В составе российского клуба дубль оформил Энвер Лисин. Еще по шайбе забросили Федор Малыхин и Александр Авцин. У гостей отличился Шейн Принс.

Таким образом, «Трактор» прервал серию из двух поражений, а игроки «Динамо» уступили девятый матч кряду.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Трактор» – «Динамо» (Минск) – 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)

Голы: Малыхин, 10:14 – 1:0; Лисин (Авцин), 21:28 – 2:0; Лисин (Калинин, Авцин), 36:02 – 3:0; Принс (Мартынов, бол), 49:30 – 3:1; Авцин (Карпухин, Малыхин), 56:51 – 4:1.

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