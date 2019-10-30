СКА одолел в гостях «Витязь» Встреча прошла на домашней арене подмосковного клуба.

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Матч регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» – СКА завершился в пользу питерского клуба – 3:2 Б.

В составе гостей по шайбе забросили Антон Бурдасов, Евгений Кетов и Владимир Ткачев. Он стал автором победного буллита. У «Витязя» отличились Святослав Гребенщиков и Миро Аалтонен.

Таким образом, СКА одержал вторую победу кряду, а подмосковный клуб проиграл пятый матч подряд.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Витязь» – СКА – 2:3 (1:1, 1:0, 0:1)

Голы: Гребенщиков, 01:31 – 1:0; Бурдасов (Кагарлицкий, Якупов, бол), 17:11 – 1:1; Аалтонен (мен), 25:13 – 2:1; Кетов (Галенюк, Земченок), 50:16 – 2:2; Ткачев (ШБ), 65:00 – 2:3.