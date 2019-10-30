«Ак Барс» победил «Адмирал» в матче КХЛ

Хоккеисты «Ак Барса» одолели «Адмирал» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ (2:0).
В составе победителей по шайбе забросили Патрис Кормье и Вячеслав Основин. Таким образом, «Ак Барс» стал первым клубом, который провел в рамках КХЛ 800 матчей.
Следующий матч подопечные Дмитрия Квартальнова проведут 2 ноября. В этот день им предстоит поединок против «Нефтехимика», а «Адмирал» в тот же день сыграет со «Спартаком».
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Ак Барс» – «Адмирал» – 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
Голы: Кормье, 32:06 – 1:0; Основин (Билялов, Галиев, ПВ), 59:33 – 2:0.
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