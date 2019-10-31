«Флорида» победила «Колорадо», Бобровский отразил 27 бросков У российского голкипера четвертая победа в сезоне.

«Флорида» нанесла поражение «Колорадо» (4:3 OT) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Первой звездой был признан форвард «пантер» Джонатан Юбердо, на счету которого дубль, в том числе победная шайба в овертайме.

Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 27 бросков и одержал четвертую победу в сезоне. У форварда Евгения Дадонова пятая результативная передача.

«Флорида» набрала 16 очков и остается на третьем месте в Атлантическом дивизионе. У «Колорадо» осталось 18 очков и первое место в Центральном дивизионе.

В следующих матчах 1 ноября «Колорадо» примет «Даллас», а 2 ноября «Флорида» сыграет дома с «Детройтом».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Колорадо» – «Флорида» – 3:4 OT (2:1, 0:0, 1:2, 0:1)

Голы: Ньето, 7. Донской, 20. Маккиннон, 48 – Сивиур, 10. Барков, 53. Юбердо (Дадонов), 59, 61.

Вратари: Грубауэр (34/38) – Бобровский (27/30).