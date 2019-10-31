«Авангард» расторг контракт с Щербаком Форвард провел 16 матчей за команду.

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«Авангард» сообщил на официальном сайте о том, что клуб расторг контракт с форвардом Никитой Щербаком по обоюдному соглашению сторон, которое не подразумевает выплату каких-либо компенсаций.

Напомним, ранее «Авангард» выставил 23-летнего нападающего на драфт отказов, однако ни один клуб КХЛ не забрал его оттуда.

Щербак перешел в «Авангард» в межсезонье, подписав с клубом контракт до 2022 года. В 16 матчах регулярного чемпионата он набрал 6 (2+4) очков при показателе полезности «+4» и десяти минутах штрафа.

Напомним, предыдущие шесть сезонов Щербак провел в Северной Америке. Он играл в системах «Монреаля» и «Лос-Анджелеса». В 37 матчах НХЛ на его счету 8 (6+2) очков. А АХЛ он набрал 106 (32+74) очков в 168 играх.