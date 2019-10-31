Максим Сушинский: Нет смысла держать Щербака в третьем-четвертом звене «Авангард» расторг контракт с 23-летним форвардом.

Президент «Авангарда» Максим Сушинский прокомментировал решение расторгнуть контракт с форвардом Никитой Щербаком.

«Мы обсудили с тренерским штабом перспективы Никиты в составе нашей команды, – приводит слова Сушинского официальный сайт клуба. – И пришли к выводу, что нет смысла держать игрока, если он не попадает в топ-6 нападающих, в третьем-четвертом звене.

Щербак – молодой талантливый форвард, нужно дать ему возможность реализовать свой потенциал в другом клубе».

23-летний Щербак перешел в «Авангард» в межсезонье, подписав с клубом контракт до 2022 года. В 16 матчах регулярного чемпионата он набрал 6 (2+4) очков при показателе полезности «+4» и десяти минутах штрафа.