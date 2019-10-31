Андрей Николишин: Гусев – хоккеист формата НХЛ, у него все будет хорошо Тренер «Нью-Джерси» оставил Гусева в запасе на матч с «Тампой-Бэй».

Чемпион мира Андрей Николишин высказался об игре форварда «Нью-Джерси» Никиты Гусева.

«Гусев – хоккеист формата НХЛ, – приводит RT слова Николишина. – Он техничный, умный, быстрый, неординарный игрок. У него все будет хорошо».

Напомним, 27-летний Гусев пропустил в среду матч регулярного чемпионата НХЛ с «Тампой-Бэй» (6:7 OT) по решению тренера Джона Хайнса.

В нынешнем сезоне Гусев, летом подписавший с «Нью-Джерси» двухлетний контракт с зарплатой 4,5 миллиона долларов, набрал 4 (3+1) очка в девяти матчах, проводя на льду в среднем 12 минут 44 секунды.

После матча с «молниями» у «Нью-Джерси» стало семь очков, и команда остается последней в Столичном дивизионе.

В следующем матче 1 ноября «Нью-Джерси» примет «Филадельфию».