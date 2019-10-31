Александр Кожевников: Что можно требовать от Гусева, если он играет в третьей тройке?

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался об игре форварда «Нью-Джерси» Никиты Гусева.
«На мой взгляд, его игра соответствует уровню «Нью-Джерси», – приводит RT слова Кожевникова. – Он помогал команде, забрасывал шайбы. Но он выступает в третьей тройке. Что можно требовать от него? Он меньше времени проводит на льду, не выходит в большинстве».
В нынешнем сезоне Гусев, летом подписавший с «Нью-Джерси» двухлетний контракт с зарплатой 4,5 миллиона долларов, набрал 4 (3+1) очка в девяти матчах, проводя на льду в среднем 12 минут 44 секунды.
После матча с «молниями» у «Нью-Джерси» стало семь очков, и команда остается последней в Столичном дивизионе.
В следующем матче 1 ноября «Нью-Джерси» примет «Филадельфию».
В Дагестане Конора теперь не ждут. Макгрегор «зажег» в Москве, но оскорбил весь народ Хабиба В Москве прошла первая пресс-конференция бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора, которая вызвала ажиотаж у столичных фанатов ММА. 24.10.2019 16:00 ММА Ващенко Сергей Ее собственная лига. Трусова упала и… разгромила всех с мировым рекордом! На этапе серии Гран-при в канадской Келоуне очередную феноменальную победу одержала Александра Трусова. Евгения Медведева заняла пятое место. 27.10.2019 02:00 Фигурное катание Тигай Лев Сочи станет столицей единоборств. Амбициозный проект реализовали в Красной Поляне В минувшие выходные в Сочи было по-настоящему жарко. 22.10.2019 08:00 ММА Ключникова Анастасия Крах Медведевой и Трусова в засаде – так начался канадский этап Гран-при На втором этапе серии Гран-при в канадской Келоуне после короткой программы Александра Трусова идет третьей, Евгения Медведева – увы, только шестой. 26.10.2019 01:00 Фигурное катание Тигай Лев Что за безумие на «Энфилде? «Арсенал» и «Ливерпуль» забили на двоих десять голов Почти полностью молодежные составы «Ливерпуля» и «Арсенала» кайфанули на «Энфилд Роуд», выдав беспрецедентно сумасшедшую голевую феерию, завершившуюся серией пенальти. В итоге в четвертьфинал Кубка лиги все-таки прошли «красные». 31.10.2019 00:45 Футбол Зибрак Артем Россию опять обвиняют в подкупе ФИФА. Теперь – с уликами Телеграм-канал Black Mirror опубликовал фрагменты документов «для внутреннего пользования» от 2010 года, из которых следует, что Россия могла подкупить
чиновников ФИФА перед выборами страны-организатора ЧМ-2018. 30.10.2019 18:00 Футбол Зибрак Артем На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политику Уход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР. 04.04.2019 14:30 Биатлон Охотников Степан Так побеждают чемпионы. Хачанов начал защиту титула в Москве, отыграв пять матчболов Карен Хачанов вышел в четвертьфинал «Кубка Кремля», уйдя с пяти матчболов во встрече с Филиппом Кольшрайбером. «Советский спорт» – об основных событиях нового дня московского турнира. 16.10.2019 22:30 Теннис Мысин Николай Составит ли Хачанов компанию Медведеву в Лондоне? Три интриги парижского «Мастерса» В понедельник в Париже стартовал предпоследний в сезоне турнир ATP. Три россиянина поборются за титул. «Советский спорт» – об основных интригах французского «Мастерса». 28.10.2019 19:00 Теннис Мысин Николай Вячеслав Колосков: Новый скандал с ЧМ-2018 – как разговор Трампа с Зеленским Бывший президент РФС высказал мнение об опубликованном компромате, на основе которого Россию обвиняют в воздействии на чиновников ФИФА перед выборами страны-хозяйки ЧМ-2018. 30.10.2019 14:45 Футбол Григорьевская Юлия