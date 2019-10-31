Александр Кожевников: Что можно требовать от Гусева, если он играет в третьей тройке? Гусев остался в запасе в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампой-Бэй».

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался об игре форварда «Нью-Джерси» Никиты Гусева.

«На мой взгляд, его игра соответствует уровню «Нью-Джерси», – приводит RT слова Кожевникова. – Он помогал команде, забрасывал шайбы. Но он выступает в третьей тройке. Что можно требовать от него? Он меньше времени проводит на льду, не выходит в большинстве».

В нынешнем сезоне Гусев, летом подписавший с «Нью-Джерси» двухлетний контракт с зарплатой 4,5 миллиона долларов, набрал 4 (3+1) очка в девяти матчах, проводя на льду в среднем 12 минут 44 секунды.

После матча с «молниями» у «Нью-Джерси» стало семь очков, и команда остается последней в Столичном дивизионе.

В следующем матче 1 ноября «Нью-Джерси» примет «Филадельфию».