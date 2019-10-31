Агент Щербака: В «Авангард» пришел новый сотрудник и попросил освободить Щербака «Ястребы» расторгли контракт с клубом.

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Агент бывшего форварда «Авангарда» Никиты Щербака Сергей Исаков прокомментировал решение клуба расторгнуть контракт с игроком.

«Пришел какой-то новый сотрудник, и первое, что он сделал, – попросил освободить место Щербака, – приводит ТАСС слова Исакова. – Это решение не Максима Сушинского или тренера (Боба Хартли), это решение нового сотрудника, который вчера пришел, а сегодня выгнал».

Напомним, ранее «Авангард» выставил 23-летнего нападающего на драфт отказов, однако ни один клуб КХЛ не забрал его оттуда.

Щербак перешел в «Авангард» в межсезонье, подписав с клубом контракт до 2022 года. В 16 матчах регулярного чемпионата он набрал 6 (2+4) очков при показателе полезности «+4» и десяти минутах штрафа.