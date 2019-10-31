Таварес вернулся к тренировкам с «Торонто» Центрфорвард «Торонто» Джон Таварес продолжает восстанавливаться после перелома пальца и не знает, когда сможет играть.

– Конечно, прогресс есть. Не готов утверждать, что все уже в норме, но я чувствую себя лучше и доволен результатами. Сотрудники клуба из спортивного, медицинского и экипировочного отделов делали все, чтобы помочь мне восстановиться. Я очень рад, что снова вышел на лед с командой, – приводит слова Тавареса официальный сайт НХЛ.

Также отмечается, что на данный момент неизвестно, когда форвард сможет играть.

Напомним, что нападающий «Мэйпл Лифс» сломал палец 16 октября в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона» (3:4).

Добавим, что в текущем сезоне на счету 29-летнего канадского форварда 7 (3+4) очков в восьми встречах за «Торонто».