Майк Бэбкок: Я не знаю, когда Таварес будет играть, но вижу, что с ним все в порядке Главный тренер «Торонто» Майк Бэбкок – о возвращении на лед капитана «Мэйпл Лифс» Джона Тавареса.

– Он участвовал в упражнениях на катание и выглядел замечательно, с моей точки зрения. Я не знаю, когда он будет играть, но вижу, что с ним все в порядке. Он делает все, чтобы подготовиться к возвращению в состав, когда такая возможность появится. Врачи продолжают работать с ним. Они решат, когда он будет играть. Я постарался создать для него знакомую ситуацию, чтобы он вновь почувствовал себя в составе команды, – приводит слова Бэбкока официальный сайт НХЛ.

Напомним, что нападающий «Мэйпл Лифс» сломал палец 16 октября в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона» (3:4).

Добавим, что в текущем сезоне на счету 29-летнего центрфорварда 7 (3+4) очков в восьми встречах за «Торонто».