Никита Щербак: Скорее всего, останусь в КХЛ, но точного ответа дать не могу Нападающий Никита Щербак прокомментировал расторжение контракта с «Авангардом».

- Мне позвонил агент и рассказал о том, что меня внесли в список отказов. Эмоций по этому поводу никаких нет. Общались ли со мной Сушинский и Хартли по этому поводу? Нет, не особо.

Сейчас идут переговоры, пока ничего неизвестно, я в режиме ожидания. Скорее всего, останусь в КХЛ, но и про это пока точного ответа дать не могу, - приводит слова Щербака Sport24.ru.

Ранее «Авангард» сообщил на официальном сайте о том, что клуб расторг контракт с форвардом Никитой Щербаком по обоюдному соглашению сторон, которое не подразумевает выплату каких-либо компенсаций.