«Сибирь» на своем льду обыграла ЦСКА, одержав шестую победу в чемпионате подряд - Советский спорт
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31 октября 2019 18:07Хоккей

«Сибирь» на своем льду обыграла ЦСКА, одержав шестую победу в чемпионате подряд

Хоккеисты «Сибири» переиграли ЦСКА в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 2:1.

В составе новосибирской команды заброшенными шайбами отметились Юусо Пуустинен (20-я минута) и Владимир Первушин (32). У московского клуба отличился Линден Вей (20).

В следующем матче «Сибирь», одержавшая шестую победу кряду, сыграет в гостях против «Металлурга», а ЦСКА на выезде встретится с «Барысом».

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