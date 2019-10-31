«Сибирь» на своем льду обыграла ЦСКА, одержав шестую победу в чемпионате подряд Хоккеисты «Сибири» переиграли ЦСКА в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 2:1.

В составе новосибирской команды заброшенными шайбами отметились Юусо Пуустинен (20-я минута) и Владимир Первушин (32). У московского клуба отличился Линден Вей (20).

В следующем матче «Сибирь», одержавшая шестую победу кряду, сыграет в гостях против «Металлурга», а ЦСКА на выезде встретится с «Барысом».