Игорь Никитин: Переломным моментом был быстрый гол «Сибири» после нашей первой шайбы Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал поражение команды в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ с «Сибирью» (1:2).

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- Переломным моментом был быстрый гол «Сибири» после нашей первой шайбы. Скажем так, позитивная энергия ушла. В обороне «Сибирь» сыграла грамотно, где-то вратарь здорово сыграл, - передает слова Никитин Sport24.ru.

Добавим, что в следующем матче «Сибирь», одержавшая шестую победу кряду, сыграет в гостях против «Металлурга», а ЦСКА на выезде встретится с «Барысом».