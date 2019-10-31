Андрей Мартемьянов: В плане психологии «Автомобилисту» очень была важна эта победа

- Матч был очень напряженный. Я думаю, болельщикам он понравился, все время держал в напряжении. Нам удался первый период. Во втором соперник перехватил инициативу, но наш вратарь неплохо сыграл. Вновь как в предыдущих матчах допущена масса неигровых ошибок, которыми соперник мог воспользоваться. В плане психологии нам очень была важна эта победа, любая. Потому что команда находится в психологическом спаде, физически, вроде, было неплохо. Повторюсь, игра была хорошая, равных соперников, - приводит слова специалиста пресс-служба казахстанской команды.
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