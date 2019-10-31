Малкин и его жена нарядились в героев игры «Mortal Combat» (видео) Об этом супруга хоккеиста сообщила в соцсети.

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Анна Кастерова, жена форварда «Питтсбурга» Евгения Малкина, выложила несколько кадров с празднования Хэллоуина.

Девушка опубликовала видео с нападающим, подписав его так: «Finish him». Также она выложила фото с подписью: «Жду своего Sub Zero».

33-летний Малкин недавно вернулся в строй. Он получил травму нижней части тела и может сыграть против «Эдмонтона». Встреча пройдет 2 ноября.

Посмотреть эту публикацию в Instagram waiting for my Sub Zero @e.malkin71geno 🖤❤️ Публикация от Anna Kasterova (@anna_kasterova) 31 Окт 2019 в 8:27 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram finish him🤜🏻 #mortalkombat #ko Публикация от Anna Kasterova (@anna_kasterova) 31 Окт 2019 в 8:13 PDT