Малкин и его жена нарядились в героев игры «Mortal Combat» (видео)

Анна Кастерова, жена форварда «Питтсбурга» Евгения Малкина, выложила несколько кадров с празднования Хэллоуина.
Девушка опубликовала видео с нападающим, подписав его так: «Finish him». Также она выложила фото с подписью: «Жду своего Sub Zero».
33-летний Малкин недавно вернулся в строй. Он получил травму нижней части тела и может сыграть против «Эдмонтона». Встреча пройдет 2 ноября.
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