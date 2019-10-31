«Локомотив» одолел в гостях «Йокерит» в матче КХЛ Встреча прошла в Хельсинки.

Хоккеисты ярославского «Локомотива» обыграли финский «Йокерит» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ (4:1).

В составе победителей по шайбе забросили Артем Ильенко, Никита Черепанов, Павел Кудрявцев и Стефан Да Коста. У хозяев площадки это сделал Ессе Йоэнсуу.

Следующий матч «Локомотив» проведет 2 ноября с питерским СКА, а «Йокерит» в тот же день примет «Торпедо».