«Локомотив» одолел в гостях «Йокерит» в матче КХЛ

Хоккеисты ярославского «Локомотива» обыграли финский «Йокерит» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ (4:1).
В составе победителей по шайбе забросили Артем Ильенко, Никита Черепанов, Павел Кудрявцев и Стефан Да Коста. У хозяев площадки это сделал Ессе Йоэнсуу.
Следующий матч «Локомотив» проведет 2 ноября с питерским СКА, а «Йокерит» в тот же день примет «Торпедо».
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