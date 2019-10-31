«Спартак» переиграл «Северсталь», одержав шестую победу подряд

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» – «Северсталь» завершился в пользу красно-белых. Команда Олега Знарка вырвала победу в серии буллитов 3:2 Б.
В составе «Спартака» по шайбе забросили Дмитрий Вишневский, Александр Хохлачев и Каспарс Даугавиньш, ставший автором победного буллита. У гостей это сделали Даниил Вовченко и Владислав Провольнев.
Таким образом, столичный клуб выиграл 6-й матч кряду, а «Северсталь» потерпела шестое поражение подряд.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Спартак» – «Северсталь» – 3:2 Б (0:0, 1:1, 1:1)
Голы: Вишневский (Карсумс, Кутейкин), 33:03 – 1:0; Вовченко (Трубачев), 33:21 – 1:1; Провольнев (бол), 57:17 – 1:2; Хохлачев (Даугавиньш, Вишневский), 58:57 – 2:2; Даугавиньш, 65:00 (ШБ) – 3:2.
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