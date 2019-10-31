«Спартак» переиграл «Северсталь», одержав шестую победу подряд - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
31 октября 2019 22:35Хоккей

«Спартак» переиграл «Северсталь», одержав шестую победу подряд

Встреча прошла в Москве.

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» – «Северсталь» завершился в пользу красно-белых. Команда Олега Знарка вырвала победу в серии буллитов 3:2 Б.

В составе «Спартака» по шайбе забросили Дмитрий Вишневский, Александр Хохлачев и Каспарс Даугавиньш, ставший автором победного буллита. У гостей это сделали Даниил Вовченко и Владислав Провольнев.

Таким образом, столичный клуб выиграл 6-й матч кряду, а «Северсталь» потерпела шестое поражение подряд.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Спартак» – «Северсталь» – 3:2 Б (0:0, 1:1, 1:1)

Голы: Вишневский (Карсумс, Кутейкин), 33:03 – 1:0; Вовченко (Трубачев), 33:21 – 1:1; Провольнев (бол), 57:17 – 1:2; Хохлачев (Даугавиньш, Вишневский), 58:57 – 2:2; Даугавиньш, 65:00 (ШБ) – 3:2.

В Дагестане Конора теперь не ждут. Макгрегор «зажег» в Москве, но оскорбил весь народ Хабиба В Москве прошла первая пресс-конференция бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора, которая вызвала ажиотаж у столичных фанатов ММА. 24.10.2019 16:00 ММА Ващенко Сергей
Еще по теме:
Конор Макгрегор: Мне нужно вернуть удары, приди и возьми меня Анатолий Малыхин: Вообще без разницы, кто во главе команды, главное – чтобы «Спартак» выигрывал Анатолий Малыхин: Сейчас Макгрегор перегибает, это все понимают
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезон У биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной. 26.03.2019 16:30 Биатлон Волохов Юрий
Бийол-гол. ЦСКА пробился в четвертьфинал Кубка России Армейцы благодаря голу Яки Бийола в компенсированное время одолели дома «Уфу», прервав неудачную серию из шести матчей. 30.10.2019 21:15 Футбол Мощенко Захар
Овечкин показал Мэттьюзу и Бэбкоку, кто в НХЛ король Гениальный матч выдал в Торонто Александр Овечкин. 30.10.2019 08:00 Хоккей Славин Виталий
Еще по теме:
Малкин и его жена нарядились в героев игры «Mortal Combat» (видео) Майк Бэбкок: Я не знаю, когда Таварес будет играть, но вижу, что с ним все в порядке Таварес вернулся к тренировкам с «Торонто»
Так побеждают чемпионы. Хачанов начал защиту титула в Москве, отыграв пять матчболов Карен Хачанов вышел в четвертьфинал «Кубка Кремля», уйдя с пяти матчболов во встрече с Филиппом Кольшрайбером. «Советский спорт» – об основных событиях нового дня московского турнира. 16.10.2019 22:30 Теннис Мысин Николай
Горе для Егора. Рублев обыграл Герасимова и вышел в четвертьфинал «Кубка Кремля» В четверг определились последние четвертьфиналисты московского турнира. Победы во втором раунде из россиян одержали Андрей Рублев, Вероника Кудерметова и Анастасия Павлюченкова, которая взяла верх над Варварой Грачевой. 17.10.2019 23:45 Теннис Мысин Николай
Сергей Шахрай: Похоже, Медведева прошла пик своей карьеры Наш обозреватель Сергей Шахрай – о провале Евгении Медведевой, прогрессе Александры Трусовой и гениальности Юдзуру Ханю. 26.10.2019 13:00 Фигурное катание Волохов Юрий
Составит ли Хачанов компанию Медведеву в Лондоне? Три интриги парижского «Мастерса» В понедельник в Париже стартовал предпоследний в сезоне турнир ATP. Три россиянина поборются за титул. «Советский спорт» – об основных интригах французского «Мастерса». 28.10.2019 19:00 Теннис Мысин Николай
Титул – лучший подарок. Рублев выиграл «Кубок Кремля» в свой 22-й день рождения Адриан Маннарино второй год подряд вышел в финал московского турнира, и второй раз подряд уступил. 20.10.2019 19:30 Теннис Мысин Николай
Зелимхан Бакаев: Надеюсь, в следующих матчах Ларссон продолжит забивать После матча Кубка России «Спартак» - «Ростов» своими впечатлениями поделились полузащитник Зелимхан Бакаев и полузащитник Хорен Байрамян. 31.10.2019 22:54 Футбол Григорьевская Юлия
Новости
22:51 Футбол Андрей Червиченко – о матче с «Ростовом»: С дублем «Спартак» справился неплохо
22:35 Хоккей «Спартак» переиграл «Северсталь», одержав шестую победу подряд
22:24 Хоккей «Локомотив» одолел в гостях «Йокерит» в матче КХЛ
22:09 Футбол Хоккеисты «Динамо» обыграли «Салават». Это пятая победа москвичей кряду
22:03 Футбол Доменико Тедеско: У Джордана Ларссона высокий уровень футбольного интеллекта
21:58 Футбол Доменико Тедеско: Знаю, что Карпин – успешный игрок, экс-тренер «Спартака», легенда клуба
21:52 Футбол Доменико Тедеско: Игроки «Ростова» – настоящие машины
21:49 Футбол Валерий Карпин: При нормальном раскладе могли выиграть
21:34 Футбол «Спартак» сыграет с ЦСКА: стали известны все пары ¼ финала Кубка России
21:27 Футбол «Спартак» выбил «Ростов» из Кубка России, Ларссон оформил дубль
21:22 Футбол «Торпедо» дома обыграло «Балтику» и вышло в четвертьфинал Кубка России
21:15 Хоккей Малкин и его жена нарядились в героев игры «Mortal Combat» (видео)
21:03 Хоккей Андрей Мартемьянов: В плане психологии «Автомобилисту» очень была важна эта победа
20:55 Футбол Анчелотти не поможет «Наполи» в матче с «Ромой»
20:32 Бокс Владимир Кличко хочет вернуться на ринг, чтобы побить рекорд Формана
20:10 Футбол Максименко в кубковой игре с «Ростовом» установил рекорд «Спартака»
20:02 Футбол Владимир Федотов: «Химки» показали бойцовские качества
20:01 Футбол Денис Глушаков: Рад забить первые голы за «Ахмат»
19:45 Футбол Андрей Талалаев: Первый тайм полностью за был за «Химками», должны были заканчивать его 3:0
19:42 Футбол Месси вызван в сборную Аргентины на матчи с Уругваем и Бразилией
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Array