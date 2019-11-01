Дубль Ткачука принес «Калгари» победу над «Нэшвиллом» «Хищники» прервали серию из четырех побед подряд.

«Калгари» выиграл у «Нэшвилла» (6:5 OT) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Первой звездой признан форвард «огоньков» Мэттью Ткачук. 21-летний американец сравнял счет за 39 секунд до конца третьего периода, а овертайме принес «Калгари» победу. Также на его счету результативная передача. Теперь у Ткачука 13 (6+7) очков в 15 играх сезона.

У «Нэшвилла», который прервал серию из четырех побед подряд, по дублю сделали нападающие швед Калле Ярнкрок (оба гола в меньшинстве) и американец Остин Уотсон.

«Калгари» набрал 16 очков и поднялся в зону wild card Восточной конференции, у «Нэшвилла» стало 18 очков, и команда сравнялась с лидером Центрального дивизиона «Колорадо».

В следующих матчах 2 ноября «Калгари» сыграет в гостях с «Коламбусом», а «Нэшвилл» примет «Рейнджерс».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Нэшвилл» – «Калгари» – 5:6 OT (2:1, 2:0, 1:4, 0:1)

Голы: Бонино, 6. Уотсон, 11, 59. Ярнкрок, 25 (мен), 39 (мен) – Райан, 16. Андерссон, 42. Линдхольм, 54. Куини, 57. Ткачук, 60, 65.