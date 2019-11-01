Гол Доми принес «Монреалю» победу над «Вегасом» в овертайме - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
01 ноября 2019 08:53ХоккейЛипкин Антон

Гол Доми принес «Монреалю» победу над «Вегасом» в овертайме

«Канадиенс» выиграли третий матч подряд.

«Монреаль» нанес поражение «Вегасу» (5:4 OT) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Первой звездой признан форвард «Канадиенс» Макс Доми, забросивший победную шайбу в овертайме. В основное время на счету 24-летнего канадца результативная передача.

«Монреаль» выиграл третий матч подряд, набрал 16 очков и поднялся на третье место в Атлантическом дивизионе. У «Вегаса» стало 17 очков и третье место в Центральном дивизионе.

В следующих матчах 2 ноября «Монреаль» сыграет в гостях с «Далласом», а «Вегас» примет «Виннипег».

НХЛ
Регулярный чемпионат

«Вегас» – «Монреаль» – 4:5 OT (2:1, 0:1, 2:2, 0:1)
Голы: Карлссон, 15. Так, 20. Глэсс, 45. Стоун, 48 – Дано, 3. Друин, 30. Татар, 54. Галлахер, 59. Доми, 61.

Исмаил Силлах: Ковалев изобьет Альвареса Бывший соперник Сергея Ковалева украинец Исмаил Силлах считает, что именно россиянин является фаворитом предстоящего поединка с мексиканцем Саулем Альваресом. 30.10.2019 17:30 Бокс Усачев Владислав
Еще по теме:
Дмитрий Бивол: Вопрос только в том, сможет ли Ковалев выдержать все 12 раундов в хорошем темпе Фредди Роуч: Альварес уничтожит Ковалева Сергей Ковалев: Альварес лучший в боксе, этот бой будет для меня самым большим испытанием
Игорь Малиновский: Я как Мимино, мне по душе малая авиация На летнем юниорском чемпионате мира по биатлону в Минске Игорь Малиновский завоевал две бронзовые медали. Теперь звездный юниор окончательный перешел на взрослый уровень. 04.09.2019 14:30 Биатлон Волохов Юрий
В Дагестане Конора теперь не ждут. Макгрегор «зажег» в Москве, но оскорбил весь народ Хабиба В Москве прошла первая пресс-конференция бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора, которая вызвала ажиотаж у столичных фанатов ММА. 24.10.2019 16:00 ММА Ващенко Сергей
Александр Уваров: В Тель-Авиве меня называли главой русской мафии Душевный разговор с бывшим вратарем «Динамо» и сборной СССР, 28 лет назад уехавшим в Израиль. 31.10.2019 14:00 Футбол Зибрак Артем
Еще по теме:
Доменико Тедеско: У Джордана Ларссона высокий уровень футбольного интеллекта Доменико Тедеско: Знаю, что Карпин – успешный игрок, экс-тренер «Спартака», легенда клуба Доменико Тедеско: Игроки «Ростова» – настоящие машины
Не Трусовой единой. Бойкова и Козловский – чемпионы канадского Гран-при Вслед за Александрой Трусовой второе золото 2-го этапа Гран-при России принесли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, победившие в парном катании. 27.10.2019 14:00 Фигурное катание Тигай Лев
Хет-трик и крутая игра Радулова. Он уничтожил «Миннесоту» А Свечников забил невероятный гол в ворота «Калгари». 30.10.2019 08:30 Хоккей Костяев Иван
Крах Медведевой и Трусова в засаде – так начался канадский этап Гран-при На втором этапе серии Гран-при в канадской Келоуне после короткой программы Александра Трусова идет третьей, Евгения Медведева – увы, только шестой. 26.10.2019 01:00 Фигурное катание Тигай Лев
Яка Бийол: Забил мяч на инстинкте После матча Кубка России ЦСКА – «Уфа» своими впечатлениями поделились полузащитники армейцев Яка Бийол и Константин Кучаев. 30.10.2019 22:30 Футбол Григорьевская Юлия
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезона Международный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20. 07.05.2019 13:00 Биатлон Тигай Лев
Трусова и Ханю: параллельный четверной на прощанье. Обзор событий уик-энда Все внимание в минувшие выходные было приковано к канадскому этапу Гран-при, где россияне взяли два золота и вообще было много интересного. 28.10.2019 13:30 Фигурное катание Тигай Лев
Новости
09:07 Формула-1 Льюис Хэмилтон: Я еще не достиг своего пика
08:53 Хоккей Гол Доми принес «Монреалю» победу над «Вегасом» в овертайме
07:27 Футбол «Барселона» интересуется Сенси
07:13 Футбол Беппе Маротта: Скудетто – это не цель «Интера» на этот сезон
06:59 Хоккей Дубль Ткачука принес «Калгари» победу над «Нэшвиллом»
01:55 Футбол СМИ: «Удинезе» задумался о приглашении Карреры
01:37 Знарок – после шестой победы подряд: «Спартаку» много что надо улучшать
01:22 Владимир Тарасенко: Операция прошла хорошо, время восстанавливаться (фото)
00:53 Бридж Мэйвезер обещал нокаутировать Нурмагомедова
00:36 Теннис Надаль обыграл Вавринку и вышел в четвертьфинал турнира в Париже
00:08 Бокс Бой Поветкина и Хантера подтвержден официально
23:44 Футбол Александр Бубнов: Появление Тедеско пошло на пользу «Спартаку»
23:29 Баскетбол «Химки» проиграли в гостях «Црвене Звезде»
22:51 Футбол Андрей Червиченко – о матче с «Ростовом»: С дублем «Спартак» справился неплохо
22:35 Хоккей «Спартак» переиграл «Северсталь», одержав шестую победу подряд
22:24 Хоккей «Локомотив» одолел в гостях «Йокерит» в матче КХЛ
22:09 Футбол Хоккеисты «Динамо» обыграли «Салават». Это пятая победа москвичей кряду
22:03 Футбол Доменико Тедеско: У Джордана Ларссона высокий уровень футбольного интеллекта
21:58 Футбол Доменико Тедеско: Знаю, что Карпин – успешный игрок, экс-тренер «Спартака», легенда клуба
21:52 Футбол Доменико Тедеско: Игроки «Ростова» – настоящие машины
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Array