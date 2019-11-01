Гол Доми принес «Монреалю» победу над «Вегасом» в овертайме «Канадиенс» выиграли третий матч подряд.

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«Монреаль» нанес поражение «Вегасу» (5:4 OT) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Первой звездой признан форвард «Канадиенс» Макс Доми, забросивший победную шайбу в овертайме. В основное время на счету 24-летнего канадца результативная передача.

«Монреаль» выиграл третий матч подряд, набрал 16 очков и поднялся на третье место в Атлантическом дивизионе. У «Вегаса» стало 17 очков и третье место в Центральном дивизионе.

В следующих матчах 2 ноября «Монреаль» сыграет в гостях с «Далласом», а «Вегас» примет «Виннипег».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вегас» – «Монреаль» – 4:5 OT (2:1, 0:1, 2:2, 0:1)

Голы: Карлссон, 15. Так, 20. Глэсс, 45. Стоун, 48 – Дано, 3. Друин, 30. Татар, 54. Галлахер, 59. Доми, 61.