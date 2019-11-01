Дэвид Немировски – после поражения от «Куньлуня»: Очень доволен игрой «Торпедо» проиграло дома «Куньлунь Ред Стар» в регулярном чемпионате КХЛ.

Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски высказался об игре команды после поражения от «Куньлунь Ред Стар» (1:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ в КРК «Нагорный» в Нижнем Новгороде.

«Очень доволен игрой, несмотря на счет, – приводит слова Немировски официальный сайт лиги. – По движению и желанию у меня вопросов нет.

Хотелось бы, чтобы мы так же играли каждый матч. У меня нет претензий к игрокам. Разница в том, что соперник забил сегодня в большинстве, а мы – нет».

Напомним, единственный шайбу «Торпедо» в этом матче забросил форвард Станислав Бочаров. У команды осталось 26 очков и шестое место в турнирной таблице Западной конференции.

В следующем матче 2 ноября «Торпедо» сыграет с «Йокеритом» в Хельсинки.