Дэвид Немировски – после поражения от «Куньлуня»: Очень доволен игрой - Советский спорт
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01 ноября 2019 11:59ХоккейЛипкин Антон

Дэвид Немировски – после поражения от «Куньлуня»: Очень доволен игрой

«Торпедо» проиграло дома «Куньлунь Ред Стар» в регулярном чемпионате КХЛ.

Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски высказался об игре команды после поражения от «Куньлунь Ред Стар» (1:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ в КРК «Нагорный» в Нижнем Новгороде.

«Очень доволен игрой, несмотря на счет, – приводит слова Немировски официальный сайт лиги. – По движению и желанию у меня вопросов нет.

Хотелось бы, чтобы мы так же играли каждый матч. У меня нет претензий к игрокам. Разница в том, что соперник забил сегодня в большинстве, а мы – нет».

Напомним, единственный шайбу «Торпедо» в этом матче забросил форвард Станислав Бочаров. У команды осталось 26 очков и шестое место в турнирной таблице Западной конференции.

В следующем матче 2 ноября «Торпедо» сыграет с «Йокеритом» в Хельсинки.

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