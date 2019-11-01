Владимир Крикунов: Подождите немного – «Динамо» запоет «Динамо» выиграло у «Салавата Юлаева», одержав пятую победу подряд.

Загрузка...

Главный тренер «Динамо» (Москва) Владимир Крикунов прокомментировал победу над «Салаватом Юлаевом» (4:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ на «ВТБ Арене» в Москве.

«Молодцы, ребята, хватило сил на матч после непростой игры с «Авангардом», – приводит слова Крикунова официальный сайт КХЛ. – Все работали – от первого до четвертого звена, и, кстати, четвертое звено задало тон игре.

Знаете, у некоторых тренеров есть запланированный спад, а вот у нас плановый подъем. Мы и до матча с ЦСКА два матча по 6:3 выиграли. Я же говорил, команда просто не в голосе была, подождите немного, запоет».

Отметим, что «Динамо» одержало пятую победу подряд и с 31 очком остается на втором месте в Западной конференции. Голы у бело-голубых забили Вячеслав Кулемин, Дмитрий Яшкин, Даниил Тарасов и Игорь Полыгалов.

В следующем матче 3 ноября «Динамо» сыграет с «Авангардом» в Балашихе.