Николай Цулыгин: «Динамо» показало «Салавату» как играть на маленьких площадках «Салават Юлаев» проиграл «Динамо» в регулярном чемпионате КХЛ.

Загрузка...

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Динамо» (1:4) на «ВТБ Арене» в Москве.

«Динамо» показало «Салавату» как надо играть на маленьких площадках, потому что для нас это непривычный размер, – приводит слова Цулыгина официальный сайт лиги. – Они очень оптимально провели игру.

Если говорить о нас, то если с «Сочи» мы где-то недоработали, то сегодня – нет. Здесь мы полностью выкладывались, но не смогли забить».

Отметим, что единственную шайбу «Салавата Юлаева» в этом матче при счете 0:4 забросил защитник Григорий Панин.

«Салават Юлаев» остался на пятом месте в Восточной конференции с 29 очками и в следующем матче 3 ноября сыграет дома с минским «Динамо».