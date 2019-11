Пачиоретти набрал 500-е очко в НХЛ, у него 250 голов и 250 передач

Форвард «Вегаса» Макс Пачиоретти сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреалем» (4:5 OT). На восьмой минуте третьего периода 30-летний американец помог отличиться Марку Стоуну, который сделал счет 4:2 в пользу «золотых рыцарей».

Это очко стало для Пачиоретти 500-м в НХЛ. Причем теперь у него 250 голов и 250 результативных передач в 706 матчах.

Отметим, что Пачиоретти проводит второй сезон в «Вегасе», а до этого десять лет играл за «Монреаль», который выбрал его в первом раунде драфта 2007 года под общим 22-м номером. В форме «Канадиенс» он провел 626 игр.

В нынешнем сезоне у нападающего 12 (2+10) очков в 14 матчах.

