Лаури Марьямяки: Мы много работали, но Коновалов был очень хорош «Йокерит» проиграл дома «Локомотиву» в регулярном чемпионате КХЛ.

Главный тренер «Йокерита» Лаури Марьямяки подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Локомотивом» (1:4) на «Хартвалл Арене» в Хельсинки.

«Мы много работали, но, к сожалению, не забили, – приводит слова финна официальный сайт КХЛ, – вратарь «Локомотива» (Илья Коновалов) был очень хорош. Нам недостает реализации при игре в большинстве. В субботу новый матч и нужно концентрироваться на нем».

Отметим, что единственный гол финнов на 58-й минуте забил форвард Марко Анттила.

У «Йокерита» осталось 25 очков и седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче 2 ноября команда сыграет дома с «Торпедо».