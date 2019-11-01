Клод Жиру: То, как играет «Филадельфия», это просто позор

– То, как мы играем, это просто позор. Все начинается с ветеранов. Мне надо играть лучше. Ветеранам надо играть лучше. Мы должны подготовиться к следующему матчу, – приводит слова Жиру официальный сайт НХЛ.
Напомним, что «Флайерз» в последнем матче регулярного чемпионата в гостях проиграли «Питтсбургу» со счетом 1:7. В следующем матче «Филадельфия» на выезде встретится с «Нью-Джерси».
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