Клод Жиру: То, как играет «Филадельфия», это просто позор Капитан «Филадельфии» Клод Жиру прокомментировал игру команды в последних матчах регулярного чемпионата НХЛ.

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– То, как мы играем, это просто позор. Все начинается с ветеранов. Мне надо играть лучше. Ветеранам надо играть лучше. Мы должны подготовиться к следующему матчу, – приводит слова Жиру официальный сайт НХЛ.

Напомним, что «Флайерз» в последнем матче регулярного чемпионата в гостях проиграли «Питтсбургу» со счетом 1:7. В следующем матче «Филадельфия» на выезде встретится с «Нью-Джерси».