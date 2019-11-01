Минское «Динамо» проиграло «Металлургу», потерпев десятое поражение кряду Хоккеисты «Металлурга» в овертайме обыграли минское «Динамо» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:2.

В составе магнитогорской команды заброшенными шайбами отличились Алексей Береглазов (11-я минута), Деннис Расмуссен (14) и Андрей Локтионов (65). За белорусский клуб забивали Дрю Шор (10) и Евгений Ковыршин (37).

После этой игры «Металлург», одержав шестую победу в последних семи встречах чемпионата, набрал 27 очков и поднялся на шестую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. «Динамо», потерпев десятое поражение подряд, с 18 очками занимает 11-е место на «Западе».

В следующем матче «Металлург» дома сыграет с «Сибирью», а «Динамо» на выезде встретится с «Салаватом Юлаевым».