Минское «Динамо» проиграло «Металлургу», потерпев десятое поражение кряду - Советский спорт
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01 ноября 2019 19:31Хоккей

Минское «Динамо» проиграло «Металлургу», потерпев десятое поражение кряду

Хоккеисты «Металлурга» в овертайме обыграли минское «Динамо» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:2.

В составе магнитогорской команды заброшенными шайбами отличились Алексей Береглазов (11-я минута), Деннис Расмуссен (14) и Андрей Локтионов (65). За белорусский клуб забивали Дрю Шор (10) и Евгений Ковыршин (37).

После этой игры «Металлург», одержав шестую победу в последних семи встречах чемпионата, набрал 27 очков и поднялся на шестую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. «Динамо», потерпев десятое поражение подряд, с 18 очками занимает 11-е место на «Западе».

В следующем матче «Металлург» дома сыграет с «Сибирью», а «Динамо» на выезде встретится с «Салаватом Юлаевым».

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