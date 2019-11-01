Андрей Локтионов: Не ожидали, что «Динамо» будет играть так агрессивно - Советский спорт
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01 ноября 2019 19:55Хоккей

Андрей Локтионов: Не ожидали, что «Динамо» будет играть так агрессивно

Нападающий «Металлурга» Андрей Локтионов прокомментировал победу команды в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ с минским «Динамо» (3:2ОТ).

– Тяжелая игра, рабочая. Но мы выиграли, два очка забрали, так что все ребята молодцы, Стас Галимов хорошо нас подтащил, особенно в конце овертайма, из этого потом и получился наш гол – молодец!

Почему получилась такая тяжелая игра? Не знаю, может быть, мы не ожидали, что они будут играть так агрессивно, активно. Думаю, только в этом дело, может быть, сами где-то сплоховали. Тут сложно сказать что-то конкретное. Вроде и повели, но потом пропустили в меньшинстве, – приводит слова форварда пресс-служба магнитогорской команды.

Добавим, что после этой игры «Металлург», одержав шестую победу в последних семи встречах чемпионата, набрал 27 очков и поднялся на шестую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче магнитогорская команда на своем льду сыграет с «Сибирью».

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