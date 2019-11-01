«Авангард» обыграл «Амур», прервав свою серию из трех поражений - Советский спорт
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01 ноября 2019 21:48Хоккей

«Авангард» обыграл «Амур», прервав свою серию из трех поражений

Хоккеисты «Авангарда» переиграли «Амур» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:2.

В составе омского клуба заброшенными шайбами отметились Тейлор Бек (20-я минута), Кирилл Семенов (25) и Сергей Широков (56). У хабаровской команды отличились Павел Турбин (12) и Александр Горшков (33).

После этой победы «Авангард», прервавший серию из трех поражений, набрал 32 очка и занимает на вторую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. «Амур», потерпевший третье поражение в чемпионате кряду, с 22 очками занимает 12-е место на «Востоке».

В следующем матче «Авангард» на своем льду встретится с московским «Динамо», а «Амур» дома сыграет против СКА.

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