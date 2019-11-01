Рижское «Динамо» потерпело третье поражение кряду в матче с «Сочи» Встреча прошла на домашней арене российского клуба.

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Матч регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» – «Динамо» (Рига) завершился в пользу хозяев со счетом 3:2.

В составе победителей хет-трик оформил Роберт Росен. У гостей отличились Кристапс Сотниекс и Оскар Бартулис.

Таким образом, игроки «Динамо» уступили в третьем матче подряд, а хоккеисты «Сочи» одержали третью победу кряду.

Сочинцы занимают девятое место на Западе, рижане идут последними.

3 ноября «Сочи» примет на своем льду «Куньлунь», а «Динамо» сыграет в гостях со СКА.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Сочи» – «Динамо» (Рига) – 3:2 (0:1, 1:0, 2:1)

Голы: Сотниекс (Эштон, Берглунд), 12:07 – 0:1. Росен (Эллис, Стремвалль; большинство), 22:07 – 1:1. Росен (Стремвалль, Воробьев), 50:50 – 2:1. Бартулис (Дарзиньш), 55:26 – 2:2. Росен (Стремвалль, Александров), 59:29 – 3:2.