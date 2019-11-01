Крэйг Вудкрофт: Мы на верном пути Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал гостевое поражение от «Металлурга» в матче регулярного чемпионата КХЛ (2:3 ОТ).

Загрузка...

– Это был интересный матч со всех сторон. Мы хорошо сыграли против мастеровитого и сильного соперника. Я уже говорил, что порой у меня складывается ощущение, что мы играем не только против команды-соперника, но и против чего-то большего. Приходится преодолевать себя. И это трудно, поверьте, очень трудно. Но я уверен, что однажды мы с этим справимся. Пока есть определенные проблемы… Нужно продолжать те правильные шаги, которые мы делаем, мы на верном пути. Что касается позитивных моментов – я доволен самоотдачей игроков, – приводит слова тренера официальный сайт КХЛ.

«Динамо», потерпев десятое поражение подряд, с 18 очками занимает 11-е место на Западе.

3 ноября минчане на выезде встретятся с «Салаватом Юлаевым».