Илья Воробьев: «Динамо» навязало нам много борьбы, и было очень непросто Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал домашнюю победу над минским «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ (3:2 ОТ).

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– Соперник очень быстрый, хорошо двигался сегодня. «Динамо» навязало нам много борьбы, и было очень и очень непросто. Чего не хватало в третьем периоде? Обычно не хватает одного точного броска, вы знаете. Такие матчи тоже надо выигрывать: терпеть, ждать и работать. Бороться, не сдаваться. И в конце концов нам немного повезло в конце, Стас Галимов вытащил, а Андрей Локтионов так здорово разобрался. Соглашусь, что надо было забивать впятером против троих. Однозначно – ключевой момент. Но соперник здорово сыграл на вбрасываниях. Нам надо было как минимум их не проигрывать. Не получилось, поэтому и не удалось реализовать это большинство. Главное, чтобы мы добились важной победы, – приводит слова тренера официальный сайт КХЛ.

«Металлург», одержав шестую победу в последних семи встречах чемпионата, набрал 27 очков и поднялся на шестую строчку в турнирной таблице Восточной конференции.

3 ноября «Магнитка» дома сыграет с «Сибирью».