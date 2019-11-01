Александр Андриевский: Мы пытались, пытались, но не все шайбы доходили до ворот Главный тренер «Сочи» Александр Андриевский прокомментировал домашнюю победу над рижским «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ (3:2).

– Очень тяжелая победа. Если брать всю игру, то надо отдать должное сопернику. Во-первых, в первом периоде он выглядел немножко мобильнее нас, быстрее. Создавал нам большие проблемы при выходе из зоны. Хорошо, что сумели вовремя перестроиться. Ну и отдам еще раз должное сопернику – очень много шайб словил на себя. Мы пытались, пытались, но не все шайбы доходили до ворот. Отсюда может и счет был бы совсем другой. Мы довольны двумя набранными очками, – приводит слова тренера официальный сайт клуба.

Сочинцы занимают девятое место на Западе. 3 ноября «Сочи» примет на своем льду «Куньлунь».